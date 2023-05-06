Silivri Belediyesi bu sene de 1.000 dönüm arazisine milli ayçiçeği ekiyor

İki yıl önce Ar-Ge çalışmalarına destek verdiği milli hibrit ayçiçeği tohumlarını 2023 üreticiye ücretsiz dağıtarak Silivri’de 30.000 dönüm arazinin Türk ayçiçek tohumu ile buluşmasını sağlayan Silivri Belediyesi, yerli tohuma destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Silivri Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıl da dar gelirli ailelere ayçiçek yağı desteğinde bulunmak için 1.000 dönüm belediye arazisine milli hibrit ayçiçeği tohumu ekimine başladı. Tohumların toprakla ilk buluşması etkinliğine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Sarı Tohumculuk Sahibi İbrahim Toruk, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hasat edilecek olan ürünlerin daha sonra 75.000 litre ayçiçek yağına dönüştürülerek, 5 litrelik tenekeler halinde 15.000 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına ulaştırılması hedefleniyor.



KARACA: “SİLİVRİ BELEDİYESİ HER ZAMAN YANIMIZDA”

Tohumların toprakla buluşturulması sırasında konuşan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Pandemi ve yaşanan savaş ile beraber tarımın ve üretmenin ne kadar önemli olduğunu çok acı bir şekilde anladı. İstanbul, bilinenin aksine bir tarım ve hayvancılık kenti. Bunun değerini bilmek ve bunun üzerine projeler üretmek için çalışıyoruz. Silivri’de Sayın Kaymakamımız Tolga Toğan ve Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ile birlikte çok iyi bir sinerji yakaladık. Bugün de yerli ve milli ayçiçek tohumları toprakla buluşuyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Silivri Belediyemize yerli ve milli tohuma yönelik destekleri için teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızdalar. İnşallah üretimde çok daha iyi noktalara geleceğiz.” diye konuştu.



YILMAZ: “YERLİ VE MİLLİ TARIM POLİTİKALARINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Milli hibrit ayçiçeği tohumu ekimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak yerli ve milli tarım politikalarına destek vermeye devam ediyoruz. Şu anda belediyemize ait olan araziyi yerli ve milli ayçiçek tohumlarıyla buluşturuyoruz. TR-2242 marka milli hibrit ayçiçeği tohumunun ilk ekimlerini 1.000 dönüm arazimize yaptık. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladığımız 2023 yılında, 2023 paket milli hibrit ayçiçeği tohumunu da çiftçilerimize bilabedel dağıtmıştık. Bu sayede bu yıl Silivri’de 30.000 dönüm arazi yerli ve milli Türk ayçiçek tohumu ile buluşacak. Bu proje en az SİHA kadar, Altay Tankı kadar, Kızıl Elma kadar, Gökbey kadar, Kaan kadar önemli bir proje. Yerli ve milli Türk tohumlarına olan desteğimizi sürdüreceğiz. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.



TOĞAN: “SİLİVRİ’DE MİLLİ AYÇİÇEĞİ TOHUMUYLA İLGİLİ ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Proje hakkında konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri’de gerek Tarım Bakanlığımız gerek Silivri Belediyemiz gerekse de İlçe Tarım Müdürlüğümüz yerli ve milli ayçiçek tohumuyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor. Yapılan çalışmalar sayesinde bu yıl Silivri’de 40.000-50.000 dönüm civarında arazi, yerli ve milli ayçiçek tohumu ile buluşacak. Bugün de belediyemiz kendisine ait 1.000 dönüm arazisine milli hibrit ayçiçeği tohumu ekmeye başladı. Silivri’mizde bu ekim alanlarının artmasını ve katma değeri yüksek ürünlerin çoğalmasını diliyorum. Üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum.” ifadelerini kullandı.

