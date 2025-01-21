Silivri Belediyesi Can Dostların Her Zaman Yanında!

Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü; Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından çeşitli noktalara yerleştirilen 80 tane beslenme ve su odak noktası sokak dostlarımızın beslenmesi için kritik rol oynarken; bu kaplarla her gün ilgilenen iki adet belediye ekibi tarafından iş yerleri ile yapılan protokoller kapsamında alınan yemek artıkları bu noktalara dağıtılıyor, yemek artığı çıkmadığı durumlarda ise 27 bin 500 kilogram mama takviyesi ile dağıtım yapılmaya devam ediliyor.

Ayrıca, Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından can dostlarımızın aşı kontrolleri düzenli olarak yapılıyor; sağlık durumları, kısırlaştırma ve barınma konularında personellere düzenli aralıklarla eğitim veriliyor.

İBB İş Birliği ile VETBÜS Silivri’de!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelere hizmet verdiği, sokak hayvanlarının barınma, beslenme, aşılama, kısırlaştırma ihtiyacını karşılayan VETBÜS’te uzman veteriner hekimler sahipsiz dostlarımızla birebir ilgilendi. Genel durumu kötü olan ve tedavisi ayakta yapılamayan hayvanlar ilgili birimlere sevk edilip tedavisi sonlanana kadar gözetim altında kaldı, daha sonra hayvanı getiren vatandaşa teslim edilerek yaşam alanına dönmesi sağlandı.

Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ise can dostlarımızı sağlık sorunları ile başbaşa bırakmıyor, tamamen sağlığına kavuşana dek merkezde bakımlarını sağlıyor. Bu zamana kadar Silivri'nin çeşitli mahallelerinden getirilen 5 bin 152 dostumuz muayene edilerek rehabilite sürecine dahil edildi, 323 hayvan dostumuz da sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuştu.

Silivri Belediyesi Kedi ve Köpek Kulübeleri ile Can Dostlara Yuva Oluyor!