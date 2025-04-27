Silivri Belediyesi Deprem Sonrası Afet Planını Hızla Devreye Aldı

Silivri Belediyesi, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 579 personel ve 172 araçla sahaya indi. Gıda dağıtımı, barınma hizmetleri ve hasar tespit çalışmaları koordineli şekilde yürütüldü.

İstanbul Silivri’de 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Silivri Belediyesi, Silivri Afet Planı’nı hızla devreye aldı. 579 personel ve 172 araçla sahada aktif olarak görev yapılırken, birçok alanda çalışmalar eş zamanlı yürütüldü.

Gıda Desteği:

117.232 şişe su

37.000 kek

25.000 meyve suyu

21.000 sandviç

11.000 sıcak yemek

50.000 kase çorba vatandaşlara ulaştırıldı. Dağıtımlar AFAD İl Müdürlükleri, Silivri Kaymakamlığı, kamu kurumları, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli olarak gerçekleştirildi.

Saha Çalışmaları:

1400 çağrı merkezine başvuru alındı, 294'ü resmi ihbar olarak değerlendirildi.

92’si bina hasarıyla ilgili olmak üzere ihbarlar kayda geçti.

Teknik incelemelerde 2 bina ağır hasarlı olarak tespit edilirken, 1 binanın detaylı incelemesi devam ediyor.

Güvenlik tedbirleri kapsamında 1 cami ibadete kapatıldı.

Panik nedeniyle hafif yaralanan 2 vatandaşın tedavisi ayakta tamamlandı.

Barınma Hizmetleri:

23 afetzede Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'nde,

90 afetzede Silivri Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) konaklıyor.

Toplamda 113 kişi bu alanlarda barınırken,

21 farklı toplanma alanında yaklaşık 1660 vatandaş geçici olarak barınma hizmetinden yararlandı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, afet sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden sahadayız" ifadelerini kullandı.