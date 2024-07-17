Silivri Belediyesi, Depreme Dayanıksız Bina Yıkımını Gerçekleştirdi
Silivri Belediyesi, deprem güvenliğini artırmak amacıyla Albay Yunus Dirik Caddesi üzerinde bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binanın yıkımını tamamladı. Yıkılan binanın yerine daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hep Birlikte Kentsel Dönüşüme" çağrımızın amacı Silivri’mizi depreme karşı daha dirençli ve güvenli bir kent haline getirmektir," ifadelerini kullandı. Başkan Balcıoğlu, depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi ve mevcut riskli yapıların yenilenmesi konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinlerine daha güvenli bir yaşam alanı sunulması hedefleniyor. Başkan Balcıoğlu, Silivri halkının desteğiyle kentsel dönüşüm projelerinin hızla devam edeceğini vurguladı.