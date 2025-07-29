Silivri Belediyesi Eğitim Koordinatörü Ayşe Mine Tonta'yı Kaybettik

Silivri Belediyesi Eğitim Koordinatörü olarak görev yapan ve eğitime olan katkılarıyla takdir toplayan kıymetli hocamız Ayşe Mine Tonta’nın vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu.

Bora Balcıoğlu: "Camiamız için büyük bir kayıp"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sosyal medya üzerinden yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Silivri Belediyesi Eğitim Koordinatörümüz, kıymetli hocamız Ayşe Mine Tonta’nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Eğitime adanmış ömrü, bilgi birikimi ve insanlığıyla bizlere örnek olan değerli hocamızın kaybı, camiamız için büyük bir kayıptır.

Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Ayşe Mine Tonta’nın, Silivri’de eğitime katkı sunan saygın bir eğitimci olarak hafızalarda kalacağı vurgulandı. Silivri Haber Ajansı olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.