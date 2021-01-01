Silivri Belediyesi Engelleri Sevgi ile Aşıyor

Silivri Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Sanatçı Neşe Arı’nın fotoğraflarının ve öğrencilerin resimlerinin yer aldığı “Yaşamda Kal” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Bu anlamlı günde Tuzla Sanat Görme Engelliler Tiyatro Grubu tarafından “Gemilerde Talim Var” adlı tiyatro oyunu da sahnelendi. Programlara katılan Başkan Yılmaz, “Ben 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde dünyadaki, gönüllerdeki, zihinlerdeki engellerin kalktığı bir dünyayı hayal ediyorum.” dedi.