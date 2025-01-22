Silivri Belediyesi Engelli Vatandaşlara Yardım Malzemesi Desteğinde Bulundu
Silivri Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Engelli bireylerin daha konforlu bir yaşam sürmesi amacıyla gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kapsamında, çeşitli malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 20 tekerlekli sandalye, 1 akülü tekerlekli sandalye, 3 rolatör, 2 engelli puseti, 5 hasta yatağı, 3 walker, 5 havalı yatak ve 5 koltuk değneği temin edilerek vatandaşlara ulaştırıldı.
Yardımlardan, 65 yaş üstü engelli raporuna sahip olan kişiler faydalanabilecek. Destek almak isteyen vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’ne giderek başvurularını gerçekleştirebilecekler.