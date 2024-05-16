Silivri Belediyesi, Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Töreni Düzenledi

Özel askerler, Hasdal Kışlası'nda düzenlenen törende asker kıyafetlerini giyerek düzen eğitimi aldılar. Törenin ardından yemin eden askerler, sembolik olarak terhis oldular. Bu anlamlı etkinlik, engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını ve askerlik gibi önemli bir deneyimi yaşamalarını sağladı.

Silivri Belediyesi yetkilileri ve özel askerlerin aileleri de törene katılarak, bu özel günün coşkusunu paylaştılar. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Engelliler Haftası kapsamında her yıl düzenlediğimiz temsili askerlik törenimiz, özel bireylerimizin sosyal hayata katılımını artırmayı ve onlara askerlik tecrübesini yaşatmayı amaçlıyor. Katılım gösteren tüm askerlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum," dedi.