Silivri Belediyesi, Geri Dönüşümle Sokak Kedilerine Yeni Barınaklar Sunuyor
Silivri Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği kedi evlerini, sokak kedilerinin yaşam alanlarını iyileştirmek amacıyla kentin çeşitli noktalarına yerleştirdi.
Silivri Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik duyarlılık çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, fabrikalardan ücretsiz temin edilen ahşap malzemeleri geri dönüşüm yoluyla değerlendirerek, sokak kedilerinin korunması amacıyla kedi evi olarak tasarladı. Özellikle soğuk kış günlerinde kedilerin sıcak ve güvenli bir ortamda barınmalarını sağlamak amacıyla planlanan bu kedi evleri, ilçede yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda en uygun bölgelere yerleştirildi.