Silivri Belediyesi Gönül Sofraları Kuruyor
Silivri Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin dört bir yanında gönül sofraları kuracak. Silivrili hemşehrilerini iftar programlarına davet eden Başkan Yılmaz, 'Bolluk, bereket ve dayanışma ayı olan Ramazan ayı boyunca kuracağımız gönül sofralarına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.' dedi.
Silivri Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin dört bir yanında gönül sofraları kuracak. Silivrili hemşehrilerini iftar programlarına davet eden Başkan Yılmaz, “Bolluk, bereket ve dayanışma ayı olan Ramazan ayı boyunca kuracağımız gönül sofralarına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.
Silivri Belediyesi, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı boyunca birçok mahallede iftar sofraları kuracak. “Gönül Sofralarında Buluşuyoruz” mesajıyla gerçekleştirilecek iftar programlarında binlerce kişi aynı anda oruç açacak. Tüm hemşehrilerini iftar sofralarına davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İki yıldır pandemi nedeniyle düzenleyemediğimiz iftar programlarımızı yeniden başlatıyoruz. Silivri sahili eski festival alanında kurduğumuz 500 kişilik iftar çadırı başta olmak üzere, her gün bir mahallemizde iftar programı gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 80.000 vatandaşımızla iftar yapayı, soframızı paylaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca meddah gösterileri, skeçler, orta oyunları, Hacivat-Karagöz perde oyunları ile Ramazan ayının manevi coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Bolluk, bereket ve dayanışma ayı olan Ramazan boyunca kuracağımız gönül sofralarına tüm hemşehrilerimizi bekliyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum.” dedi.
İFTAR PROGRAMLARI ŞU ŞEKİLDE;
03 NİSAN 2022 PAZAR
Selimpaşa Mahallesi / Bedesten Çarşı
Kadıköy Mahallesi / Okul Bahçesi
04 NİSAN 2022 PAZARTESİ
Ortaköy Mahallesi / Kapalı Pazar Yeri
Büyükkılıçlı Mahallesi / Cami Önü
05 NİSAN 2022 SALI
Gazitepe Mahallesi / Meydan
Akören Mahallesi / Pazar Yeri
06 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA
Kavaklı Mahallesi / Kapalı Pazar Yeri
Küçükkılıçlı Mahallesi / Kahve Önü
07 NİSAN 2022 PERŞEMBE
Fatih Mahallesi / Roman Günü Özel İftarı
Büyükçavuşlu Mahallesi / Düğün Salonu
Çayırdere Mahallesi / Okul Bahçesi
08 NİSAN 2022 CUMA
Selimpaşa Mahallesi / Yoğurthane Bölgesi
09 NİSAN 2022 CUMARTESİ
Değirmenköy Mahallesi / Kapalı Pazar Yeri
10 NİSAN 2022 PAZAR
Gümüşyaka Mahallesi / Kapalı Pazar Yeri
11 NİSAN 2022 PAZARTESİ
Danamandıra Mahallesi / Kapalı Pazar Yeri
Sayalar Mahallesi / Köy Meydanı
12 NİSAN 2022 SALI
Çanta Mahallesi / Merkez Park Meydanı
Çeltik Mahallesi / Okul Bahçesi
13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA
Semizkumlar Mahallesi / Denizkent Site Önü
Yolçatı Mahallesi / Cami Önü
14 NİSAN 2022 PERŞEMBE
Cezaevi Lojmanları / Ceza Evi Lojmanları
Seymen Mahallesi /Eski Okul Bahçesi
15 NİSAN 2022 CUMA
Mimarsinan Mahallesi / Cami Önü
Kurfallı Mahallesi / Meydan
19 NİSAN 2022 SALI
Sanayi Sitesi / Mavi Bloklar
Alipaşa Mahallesi / Düğün Salonu
20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA
Fener Mahallesi / Okul Bahçesi
Beyciler Mahallesi / Cami Önü
21 NİSAN 2022 PERŞEMBE
Yeni Mahalle / Garden Arkası – Kapalı Spor Salonu Önü
22 NİSAN 2022 CUMA
Cumhuriyet Mahallesi / Zeynep Karaman Cami Önü
24 NİSAN 2022 PAZAR
Çanta Mahallesi / Çağdaşkent Siste Önü
25 NİSAN 2022 PAZARTESİ
Küçüksineklli / Muhtarlık Önü
Büyüksinekli Mahallesi / Pazar Yeri
Bekirli Mahallesi / Köy Meydanı