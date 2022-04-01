Silivri Belediyesi Gönül Sofraları Kuruyor

Silivri Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin dört bir yanında gönül sofraları kuracak. Silivrili hemşehrilerini iftar programlarına davet eden Başkan Yılmaz, “Bolluk, bereket ve dayanışma ayı olan Ramazan ayı boyunca kuracağımız gönül sofralarına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Silivri Belediyesi, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı boyunca birçok mahallede iftar sofraları kuracak. “Gönül Sofralarında Buluşuyoruz” mesajıyla gerçekleştirilecek iftar programlarında binlerce kişi aynı anda oruç açacak. Tüm hemşehrilerini iftar sofralarına davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İki yıldır pandemi nedeniyle düzenleyemediğimiz iftar programlarımızı yeniden başlatıyoruz. Silivri sahili eski festival alanında kurduğumuz 500 kişilik iftar çadırı başta olmak üzere, her gün bir mahallemizde iftar programı gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 80.000 vatandaşımızla iftar yapayı, soframızı paylaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca meddah gösterileri, skeçler, orta oyunları, Hacivat-Karagöz perde oyunları ile Ramazan ayının manevi coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Bolluk, bereket ve dayanışma ayı olan Ramazan boyunca kuracağımız gönül sofralarına tüm hemşehrilerimizi bekliyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum.” dedi.

İFTAR PROGRAMLARI ŞU ŞEKİLDE;

03 NİSAN 2022 PAZAR

Selimpaşa Mahallesi / Bedesten Çarşı

Kadıköy Mahallesi / Okul Bahçesi

04 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Ortaköy Mahallesi / Kapalı Pazar Yeri

Büyükkılıçlı Mahallesi / Cami Önü

05 NİSAN 2022 SALI

Gazitepe Mahallesi / Meydan

Akören Mahallesi / Pazar Yeri

06 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

Kavaklı Mahallesi / Kapalı Pazar Yeri

Küçükkılıçlı Mahallesi / Kahve Önü

07 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Fatih Mahallesi / Roman Günü Özel İftarı

Büyükçavuşlu Mahallesi / Düğün Salonu

Çayırdere Mahallesi / Okul Bahçesi

08 NİSAN 2022 CUMA

Selimpaşa Mahallesi / Yoğurthane Bölgesi

09 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Değirmenköy Mahallesi / Kapalı Pazar Yeri

10 NİSAN 2022 PAZAR

Gümüşyaka Mahallesi / Kapalı Pazar Yeri

11 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Danamandıra Mahallesi / Kapalı Pazar Yeri

Sayalar Mahallesi / Köy Meydanı

12 NİSAN 2022 SALI

Çanta Mahallesi / Merkez Park Meydanı

Çeltik Mahallesi / Okul Bahçesi

13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

Semizkumlar Mahallesi / Denizkent Site Önü

Yolçatı Mahallesi / Cami Önü

14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Cezaevi Lojmanları / Ceza Evi Lojmanları

Seymen Mahallesi /Eski Okul Bahçesi

15 NİSAN 2022 CUMA

Mimarsinan Mahallesi / Cami Önü

Kurfallı Mahallesi / Meydan

19 NİSAN 2022 SALI

Sanayi Sitesi / Mavi Bloklar

Alipaşa Mahallesi / Düğün Salonu

20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

Fener Mahallesi / Okul Bahçesi

Beyciler Mahallesi / Cami Önü

21 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Yeni Mahalle / Garden Arkası – Kapalı Spor Salonu Önü

22 NİSAN 2022 CUMA

Cumhuriyet Mahallesi / Zeynep Karaman Cami Önü

24 NİSAN 2022 PAZAR

Çanta Mahallesi / Çağdaşkent Siste Önü

25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Küçüksineklli / Muhtarlık Önü

Büyüksinekli Mahallesi / Pazar Yeri

Bekirli Mahallesi / Köy Meydanı

