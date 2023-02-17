Silivri Belediyesi Hatay’da çadır köyler kuruyor

“Asrın Felaketi” olarak değerlendirilen iki büyük depremin yaralarını sarmak adına Silivri’den deprem bölgesine yönelik yapılan yardımlar aralıksız devam ediyor. Silivri Kaymakamlığı ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle Hatay’ın Belen, Kumlu ve Defne ilçelerine çadır köyler kuruluyor. Hayırsever iş insanları ve yardımsever vatandaşların 10.500’er TL’lik bağışlarıyla başlanan proje kapsamında yaklaşık 3.500 depremzede çadır köylerde konaklayabilecek. Her biri 24 metrekare genişliğinde olan çadırların içerisinde soba, yatak, yastık, battaniye, ahşap ve keçe zemin hazır bulunacak. Mobil yemekhaneleri, duşları, tuvaletleri, çocuk kütüphaneleri ve sosyal donatıları ile hizmet verecek çadır köylerde ayrıca çocuklar için çocuk parkları da yer alacak.

KAMPANYAYA NASIL KATKIDA BULUNABİLİRİM?

Hatay’da oluşturulan çadır köyler için bağışta bulunmak isteyenler 444 20 47 (1421-1422-1423) numaralı telefon üzerinden BizdenSize Sosyal Market’e ulaşabilirler. Hayırseverler ayrıca Silivri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin TR30 0013 4000 0166 6556 2000 08 IBAN numaralı Deniz Bank hesabına bağışlarını yapabilirler.

“DEPREM BÖLGESİNE DESTEK OLMAK İÇİN SEFERBERLİK İLAN ETTİK”

Silivri olarak deprem bölgesine yönelik yardım seferberliği ilan ettiklerini söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak depremin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren oradaki vatandaşlarımıza yardım edebilmek için, yaralarına merhem olabilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Silivri Kaymakamlığımız ve hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle vererek; arama kurtarma ekiplerimizden nitelikli araçlarımıza, gönüllülerimizden yardım tırlarına kadar deprem bölgesine destek olabilmek için adeta bir seferberlik ilan ettik. Şimdi de Hatay’ın 3 ilçesindeki vatandaşlarımız için bölgeye çadır köyler kuruyoruz. Muradımız, yaklaşık 3.500 depremzedemizin tam teşekküllü şekilde barınma sorunlarını çözerek onlara bir soluk, bir nefes, bir omuz olabilmek. Ben, kampanyamıza destek veren hayırsever vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar bu büyük depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyorum.” dedi.

