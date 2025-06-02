Silivri Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi Birinci Oturumu gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda emir ve yasaklar revizesinin görüşülmesinden kadro derece değişikliğine birçok konu başlığı ele alındı.

Oy çokluğuyla kabul edilen gündem maddeleri şu şekilde:

1- Belediyemiz kadrolarında derece değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

2- Belediyemiz sınırlarında afiş ve pankartların “Afiş ve Pankart Asımına İlişkin Usul ve Esaslarına” göre belirlenen alanlarda sınırlı tutulmasının görüşülmesi.

3- Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5840 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi.

4- Mimarsinan Mahallesi, Uluğbey Caddesi - İbrişim Sokak - İmalat Sokaklar kesişiminde ve 350 ada 1 parselin batısında bulunan kamuya terkli yaklaşık 7000 m²'lik alanın; ilçemiz genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacak malzemelerin depolanması amacıyla, İBB, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi.

5- Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Silivri’de ikamet eden Azra MEMİŞ isimli sporcumuzun ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

6- Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 165 ada 2 parselin kuzeyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

7- Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi, 4509 ada 3 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

8- Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

9- Belediyemiz Silivri İnşaat Yatırım San. Tic. A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

10- Belediyemiz Silkent Silivri Kent Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

11- Belediyemiz İşletmeler ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletilen sosyal tesislerimizde yapılacak olan organizasyonlarda yer kiralama bedeli ücret tarifelerimizin görüşülmesi.

12- Silivri Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi.

13- Belediyemizin Derneklere üye olması ve Silivri Belediye Başkanı Bora BALCIOĞLU’na Belediyemizi temsilen yetki verilmesinin görüşülmesi

14- Silivri İlçesi, Yeni Mahalle 1575 ada 1 parseldeki belediyemiz taşınmazı üzerine yapılacak olan “Kız Öğrenci Yurduna” isimleri verilmek şartıyla Mehmet SÖKMEN tarafından şartlı bağış karşılığında yaptırılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

15- Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Selimpaşa Mahallesi 204. Cadde ile 2135. Sokak kesişimindeki park alanı içerisindeki 1 adet, Yeni Mahalle Cumhuriyet Parkı içindeki 2 adet Büfe’nin 3 (üç) yıldan fazla süreli kiralanmasının görüşülmesi.

16- Biaks Mimarlık İnşaat ve Müşavirlik Ticaret Limited Şirketi tarafından 34 FRM 141 plakalı, 2022 model, Fiat-Egea marka aracın belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.

17- Gulsen NAKIPOĞLU ve Ökkeş NAKIPOĞLU tarafından 34 NGA 523 plakalı, 2024 model, Fiat-Ducato marka aracın belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.

18- Gelgit Yenilenebilir Enerji ve Elektirik Üretim A.Ş. tarafından 34 CIY 755 plakalı, 2020 model, Mercedes Benz-Ateco Marka çöp toplama kasalı aracın belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.

19- Gelgit Yenilenebilir Enerji ve Elektirik Üretim A.Ş. tarafından 34 CVV 859 plakalı, 2020 model, Ford-Trucks marka çöp toplama kasalı aracın belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.

20- Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 34-00-25-13676 tescil plakalı, 2025 model, Hidromek Marka kazıcı ve yükleyici iş makinesinin belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.

21- Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2025 model, Ford Trucks Marka FFP6SU99868 Motor numaralı Hidro-Mak Marka çöp toplama kasalı aracın belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.

22- Ferman Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 34 HKG 698 plakalı, 2023 model, Ford marka aracın belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi