Silivri Belediyesi ile İBB Arasında Tarımda İş Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Silivri Belediyesi, üreticilerin ihtiyaçlarını ortak akılla değerlendirmek ve bölgesel tarım vizyonunu geliştirmek adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya, İBB Başkan Danışmanı Ümit Öztürk ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık da katıldı.

Toplantıda, Silivri’nin tarım potansiyeli ve sürdürülebilir üretim olanakları detaylı şekilde ele alındı. Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği sunum eşliğinde; yerel üretimin güçlendirilmesi, alternatif ürün modelleri ve bölgesel tarım kapasitesinin artırılması üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Toplantı, yerelden merkeze uzanan güçlü bir tarım vizyonunun oluşturulması amacıyla karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Balcıoğlu, “Toprağına sahip çıkan, üreticisinin yanında duran bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. İBB ile yürüttüğümüz bu tür istişareler sayesinde, tarımda verimliliği artıracak ve üreticimize doğrudan katkı sağlayacak adımları birlikte atmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.