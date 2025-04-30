Silivri Belediyesi, ilk kez 10 dönüm nohut ve fasulye ekimi gerçekleştirdi

Silivri Belediyesi, belediyeye ait tarım arazilerinde ilk kez nohut ve fasulye ekimi gerçekleştirerek hem üretime hem de sosyal dayanışmaya katkı sağladı.

Silivri Belediyesi, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun öncülüğünde tarıma yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Belediyeye ait tarım arazilerinde bu yıl ilk kez 10 dönüm nohut ve 10 dönüm fasulye ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılacak yağlar için bin 500 dönümlük ayçiçeği ekimi de bu yıl devam ediyor.

Tarım faaliyetlerini sosyal destek politikalarıyla birleştiren Silivri Belediyesi, üretimden elde edilecek nohut, fasulye ve ayçiçek yağlarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ulaştıracak. Dağıtım, Silivri Belediyesi Birlikte Dayanışma Marketi aracılığıyla yapılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Bora Balcıoğlu, tarımsal üretimi sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, sosyal bir dayanışma aracı olarak gördüklerini ifade etti. Belediye arazilerinde ilk kez yapılan nohut ve fasulye ekiminin bu anlayışın bir parçası olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, üretimden elde edilecek tüm ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Başkan Balcıoğlu, bu projelerin arkasında emek, inanç ve dayanışma kültürünün yer aldığını vurgulayarak, "Silivri Birlikte Güzel" anlayışıyla hem üretimi desteklemeye hem de sosyal adaleti güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.