Silivri Belediyesi Kadınlara Ücretsiz HPV Aşısı Hizmetini Başlattı

Silivri Belediyesi, ücretsiz HPV (Human Papillomavirus) aşısı hizmeti sunmaya başladı. Belediyenin "Birlikte Dayanışma Marketi"nden faydalanan 18-45 yaş aralığındaki kadınlar için başlatılan bu uygulama, kadınların sağlıklarına destek sağlamak amacıyla hayata geçirildi.



Başvurular değerlendirildikten sonra, uygun görülen vatandaşlara belediye sağlık ekipleri tarafından ilk doz aşılar uygulanıyor. Aşılanan kişilere, takip sürecini kolaylaştırmak amacıyla bir HPV Aşı Kartı da teslim ediliyor.

Uygulama kapsamında aşı süreci, üç dozdan oluşuyor. İlk dozun ardından ikinci doz 2 ay sonra, üçüncü doz ise ikinci dozdan 4 ay sonra uygulanarak aşı süreci tamamlanıyor. Maliyeti oldukça yüksek olan HPV aşısı, Silivri Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.