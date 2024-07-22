Silivri Belediyesi Kapınızda Ekibi Değirmenköy Mahallesi'nde Vatandaşları Dinledi

Talepler İlgili Birimlere İletilecek

Değirmenköy Mahallesi sakinleri, çeşitli konularda istek ve şikayetlerini dile getirerek, belediye hizmetleri konusunda beklentilerini paylaştılar. Belediye Kapınızda ekibi, toplanan talepleri ilgili birimlere ileterek konuların yakından takipçisi olacaklarını belirtti.

Şenol Fidan'dan Açıklama

Belediye Meclis Üyesi Şenol Fidan, vatandaşların dile getirdiği tüm konuların titizlikle değerlendirileceğini ve çözüm bulunana kadar takip edileceğini vurguladı. Fidan, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim önceliğimizdir. Her türlü talep ve öneriyi dinleyip, en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışacağız" dedi.



Bora Balcıoğlu'ndan Selamlar

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun selamlarını ileten ekip, mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda buluşarak, Başkan Balcıoğlu'nun mesajını iletti: "Belediyemiz Kapınızda ekibi olarak her zaman halkımızın yanındayız ve onların isteklerini dinleyerek, belediyemizin hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için buradayız."

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyaret, karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde olumlu bir atmosferde tamamlandı. Mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve ekibine teşekkür ederek, taleplerinin karşılanacağına dair umutlarını ifade ettiler.