Silivri Belediyesi Kaymakamlık Lojmanı Projesi Hızla Devam Ediyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan Kaymakamlık Lojmanı projesinin hızla ilerlediğini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü Üstyapı Birimi'nin çalışmalarıyla yürütülen projenin 25 Ekim'de tamamlanması hedefleniyor.

Projenin son hız devam ettiğini açıklayan Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile birlikte yürüttüğümüz Kaymakamlık Lojmanı projemizin yapımına büyük bir hız ve kararlılıkla devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü Üstyapı Birimi'nin özverili çalışmaları sayesinde inşaat sürecinde önemli bir ilerleme kaydettik. Projemizin 29 Mayıs 2024 tarihinde başladığını ve planladığımız şekilde, 25 Ekim 2024 tarihinde tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Balcıoğlu, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Bu önemli projede görev alan tüm ekip arkadaşlarımıza ve destek veren tüm paydaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Kaymakamlık Lojmanı projemizin ilçemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.