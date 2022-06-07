Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri’de mahalle sakinlerinin daha rahat ve konforlu alışveriş yapabilecekleri, düğün, nişan, asker eğlencesi gibi sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri kapalı pazar yerlerine bir yenisi daha ekleniyor. Silivri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle, Ortaköy, Kavaklı ve Değirmenköy’de hizmete açılan çok amaçlı pazar yeri projesine bir yenisi daha eklenerek Selimpaşa’da temeli atıldı. Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Çetin, geçmiş dönem Selimpaşa Belediye Başkanı Ahmet Yağcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

ÖNAL: “MAHALLEMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Selimpaşa Mahalle Muhtarı Hasip Önal, “Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a mahallemize kazandırdığı Kapalı Pazar Yeri, Etkinlik Alanı ve GES Projesi için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar kendisinden mahallemiz adına talep ettiğimiz tüm hizmetler tamamlanıyor. Mahallemizin okul ihtiyacı, sağlık ocağı, top sahası ihtiyacı vardı. Bunların hepsini yerine getiriyor. Mahallemiz adına kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

YILMAZ: “SİLİVRİ’YE AŞKLA HİZMET EDİYORUZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada şu mesajları verdi: “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ‘Silivri yalnızca merkezinden ve sahilinden ibaret bir anlayışı ile yönetilemeyecek kadar kıymetli bir ilçedir.’ dedik. Selimpaşa’dan Gümüşyaka’ya kadar, Danamandıra’dan Seymen’e kadar bu potansiyeli bütüncül bir anlayışla değerlendirerek Silivri’mize hizmet etmekten, sizlerle el ele tutuşmaktan ve gönül gönüle vermekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’ sözünün anlam bulduğu ve bunu kendisine ülkü edinmiş bir yönetim anlayışı ile sizlere, Silivri’mize aşkla, heyecanla, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan hizmet ediyoruz.”

“KAPALI PAZAR YERİ ELEKTRİK İHTİYACINI KENDİ KARŞILAYACAK”

Projenin çok amaçlı kullanılacağını ve Selimpaşa’da yaşayan hanımefendilerin talebinin karşılanacağını ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Yaptığımız projelerle ilçemizde ihmal edilen, unutulan problemleri bir bir çözmeye devam ediyoruz. Selimpaşa Mahallemizde yaptığımız sohbetlerde ve ziyaretlerde, hanımefendilerin bizlere ilettikleri en önemli taleplerden biri de Selimpaşa’ya yakışan kapalı bir pazar yerinin kazandırılmasıydı. Yaklaşık 7.000 m2 bir alanda yerimizi inşa ediyoruz. İçerisinde kına gecesi, düğün, asker uğurlaması, iftar programları, spor müsabakalarının yapılabileceği, gelin odasının, sosyal alanlarının, çocuk oyun alanlarının dahil düşünüldüğü bir kapalı pazar alanı yapıyoruz. Bunun yanı sıra benim en çok önemsediğim kısmı da olan çevreye, doğaya, yenilenebilir enerjiye katkı sunan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yüzyılda en büyük problem sera gazı salınımları, karbon salınımları, küresel ısınma ile iklim değişiklikleri ve bizim bununla ilgili maruz kalacağımız olumsuz etkiler. Buradan yola çıkarak, biz artık yenilenebilir enerjinin de Silivri Belediyesi marifeti ile yapılması gerektiğini düşündük. Belediyelerin kendi kullandığı elektrik kadar elektrik üretme hakkını, 1.2 megavat yenilenebilir elektrik yapma hakkımızın 0,7’ni yani 700 kilowatı burada, bu proje ile kullanacağız. 500 kilowat saatini de Gümüşyaka’daki kapalı pazar yerimizin üstünde kullanacağız. Bu vesile ile Silivri Belediyesi kendi kullandığı tüm binalarındaki elektriğin % 80’e yakın bir kısmını kendisi üretecek. Bununla ilgili belediyenin kasasından para çıkmayacak. Doğa dostu bir enerjiyi Silivri’mize kazandırmış olacağız. Aynı zamanda bu projede yağmur suları, 7000 m2 çatımızın üzerinden süzülüp toprakla buluşmayacak. Çatı sularını da toplayıp 150.000 tonluk bir depoda depolayacağız. Depoladığımız bu suları da Selimpaşa’daki parkların, bahçelerin sulanmasında ve pazar yerimizin ihtiyaçlarında kullanacağız.”

“2-3 GÜN PAZAR OLACAK”

Tesisin faaliyetiyle ilgili konuşmasını sürdüren Yılmaz, “500 tezgâhlı pazar yerimizi yalnız bir günlük pazar yeri gibi düşünmüyoruz. Haftanın 2-3 günü burada antika pazarları, sosyete pazarları gibi pazarlar oluşturarak hem Selimpaşa’nın sosyal hayatına, hem de ekonomisine katkı sunacak etkinlikler yapmayı planlıyoruz.” dedi. Yılmaz, Kurban Bayramı öncesinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyerek 250-300 araçlık otopark imkânı da olacağını belirtti.

“KADINLAR PLAJININ İNŞASINA BAŞLIYORUZ”

Konuşmasında, Silivri merkez ve Selimpaşa’da yapılan hizmetler ile yeni projeler hakkında müjdeler veren Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Selimpaşa Mahallemizde 20.000 ton sıcak asfalt serimi yaptık. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için YEDAM’ı kurduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mıza Selimpaşa Mahallemizde bulunan 3 konağı tahsis ederek Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzü mahallemize getirdik. Sağlık ocağı eksikliğini gidermek için yoğurthane bölgesinde 2.300 m2 belediyemize ait bir alanın Sağlık Bakanlığı’na tahsisini yaptık. 6.000 m2 alanda kurulacak Velalı Hala Huzur Evimizi de mahallemize kazandırıyoruz. Kadir Has Üniversitemizin bulunduğu 100.000 m2 alanda Silivri Belediyesi ortaklığı ile bir Teknoparkın kurulması için üniversite yönetimi ile imzaları attık. Böylelikle Türkiye’de bir ilk olacak ve bir belediye-üniversite işbirliği ile yapılacak Teknoparkı da ilçemize kazandırmış olacağız. Bu 100.000 m2 alanın 25.000 m2’si, Selimpaşa’daki hanımefendilerin piknik yapacağı, gençlerin futbol, basket, tenis oynayabileceği, çocukların dil kursuna gideceği sosyal, kültürel bir spor tesisi olacak. Yine Selimpaşa’da Nişantaşı Üniversitesi ile Güzel Sanatlar Akademimizi kurduk ve ilk kursiyerlerimize sertifikalarımızı verdik. Kumsallar, plajlar vatandaşındır. Kadir Has Üniversitemizin hemen önündeki alanda Silivri Belediyesi olarak bir ‘Kadınlar Plajı’nın inşasına başlıyoruz. İçerisinde tuvaletleri, soyunma odaları, kabinleri bulunan, rahatlıkla denize girebileceğiniz Kadınlar Plajı’nı kadınlarımızın hizmetine açacağız. Silivri Belediyesi olarak mahallemize yeni parklar, yollar, kaldırımlar, spor alanları, sosyal alanlar yapmaya, okullarımıza, öğrencilerimize, ihtiyaç sahibi ailelerimize, çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz.”

KAYMAKAM TOĞAN: “BİR AY İÇERİSİNDE OKULUMUZUN İHALESİNİ YAPACAĞIZ”

Silivri Belediyesi tarafından çok güzel hizmetlere imza atıldığını ifade ederek hükümet tarafından yapılacak projelerle ilgili bilgiler veren Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Yoğurthane bölgesinde 32 derslikli olarak planladığımız okulumuzun ihalesini bir ay içerisinde yapacağız. Hükümet Konağı binamız da yine bir ay içerisinde ihale edilmiş olacak. Silivri’mizin kaderini değiştirecek D-100 Karayolu projemiz de en kısa sürede ihale edilerek Silivri’mizin hizmetinde olacak. Birazdan temelini atacağımız bu proje tarihiyle, doğasıyla, kültürel zenginliği ile çok güzel bir mahalle olan Selimpaşa’mıza ayrı bir değer katacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyor, başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, davetliler ile birlikte butona basarak temele ilk harcı döktüler.