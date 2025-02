'Silivri Belediyesi Kentsel Dönüşümde tek adım atmadı'

Silivri Belediyesi Şubat Meclis Toplantısı'nda konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı, belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulunarak, bütçe yetersizlikleri, İller Bankası kesintileri ve kentsel dönüşüm gibi konularda açıklamalar yaptı. Yazıcı, Silivri Belediyesi'nin kaynak üretmek yerine sürekli bütçe sıkıntılarından yakındığını ve asli görevlerini yerine getirmekte zorlandığını belirtti.

“İLLER BANKASI KESİNTİSİNİN SEBEBİ SGK BORÇLARININ ÖDENMEMESİ”

Celalettin Yazıcı, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun sıkça dile getirdiği İller Bankası kesintileri hakkında net bir açıklama yaparak şunları söyledi:“Sayın Başkan, 2-3 meclistir bu konudan bahsediyor. Ancak ben de her defasında aynı cevabı vermeye devam edeceğim. İller Bankası kesintisinin tek sebebi, Sayın Başkan seçildikten sonra SGK borçlarını ödememiş olmasıdır. Silivri Belediyesi SGK borçlarını ödeyemeyecek hale gelmiştir.”

Belediyenin kaynak üretmek yerine mevcut bütçeyi şikâyet konusu yaptığını ifade eden Yazıcı, “Belediyenin maaşları ödeyebilmesi ve yatırım yapabilmesi için gelirlerini artırması gerekir. Ama biz burada sürekli bahaneler dinliyoruz” diyerek belediye yönetimini eleştirdi.

PERSONEL MAAŞLARINA ZAM VE BÜTÇE SIKINTISI

Silivri Belediyesi'nin personel maaşlarına yaptığı zam oranının %22'de kaldığını belirten Yazıcı, bu konuda da eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:“Sayın Başkan, personel maaşları konusunda uzun uzun açıklamalar yaptınız. Ancak şunu unutmamak gerekir: Delik ne kadar büyükse, yamada o kadar büyük olur. Bütçenin artırılması gerekirken, belediyenin gelirlerini nasıl yükselteceğine dair hiçbir plan göremiyoruz.”

Yazıcı, bütçenin öngörülen artış oranının %30 seviyesinde olduğunu ve bu nedenle personel maaşlarının da yatırımların da yeterli seviyede olmayacağının baştan belli olduğunu söyledi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TEK BİR KAZMA BİLE VURULMADI”

Meclis toplantısında kentsel dönüşüm konusuna da dikkat çeken Yazıcı, İstanbul'un deprem gerçeğine vurgu yaparak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ve Silivri Belediyesi'nin bu konuda hiçbir adım atmadığını söyledi.

“İstanbul'un deprem tehdidi karşısında geçiştirilecek, göz ardı edilecek bir konu değildir. Yıllardır bilimsel çalışmalar yapılmış, tüm veriler toplanmış ve riskli yapıların dönüşümünün zorunlu olduğu ortaya konmuştur. Ancak gelin görün ki, İBB Başkanı göreve geldiğinde yılda 20 bin konut yapacağını vaat etmişken, 6 yıl geçmesine rağmen kendi faaliyet raporlarına göre sadece 423 konut tamamlanmış, 3.972 konutun inşaatı devam etmektedir.”

Silivri Belediyesi'nin de kentsel dönüşüm konusunda tamamen pasif kaldığını belirten Yazıcı, “Allah korusun, deprem gerçeği ortadayken Silivri Belediyesi'nin hâlâ kentsel dönüşümle ilgili tek bir kazma bile vurmamış olması kabul edilemez.” diyerek belediye yönetimini eleştirdi.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ KAYNAK ÜRETMELİ, PROJE GELİŞTİRMELİ”

Silivri Belediyesi'nin kaynak üretmek için yeterli adımları atmadığını belirten Yazıcı, geçmiş dönemde kurulan SİYTAŞ şirketinin aktif hale getirilerek belediyeye gelir sağlanması gerektiğini söyledi.

“Silivri Belediyesi, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleri için SİYTAŞ'ı aktif hale getirmeli. Belediye, dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ödeme planlarıyla konut projeleri üretmelidir. Bu konuda devlet destekleri, uzun vadeli krediler ve projeler mevcut. Yeter ki Silivri Belediyesi irade koysun ve çözüm üretsin.” dedi.

“HÜKÜMETİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE TARİHİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATTI”

Celalettin Yazıcı, hükümetin deprem bölgesinde yürüttüğü konut projelerine değinerek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrasında büyük bir seferberlik başlatıldığını belirtti.“120 bin kilometrekarelik bir alanda, 11 ilimizde ve 14 milyon insanımızı etkileyen bu büyük felaket sonrası hükümetimiz, eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk 3 ayda 180 bin konutun inşaatını başlattı. Şu an 182 bin işçi, mühendis ve mimar, deprem bölgesinde alın teri döküyor” dedi.

Yazıcı, 11 ilde toplam 453 bin hak sahibi vatandaş için 419 bin konut ve iş yerinin yapımına başlandığını, 2024 yılı sonu itibarıyla konutların %90'ının inşaatının başlamış olacağını, 2025 yılı sonuna kadar ise hiçbir afetzedenin evsiz kalmayacağını belirtti.

Ancak İBB ve Silivri Belediyesi'nin kentsel dönüşüm konusunda büyük bir eksiklik içinde olduğunu belirten Yazıcı, “Hükümetimiz deprem bölgesinde dünyanın en büyük şantiyesini kurarken, İBB ve Silivri Belediyesi kentsel dönüşüm adına hiçbir şey yapmıyor. Silivri için bu büyük bir eksikliktir.” ifadelerini kullandı.

“BİR AN ÖNCE ADIM ATILMALI”

Son olarak Silivri Belediyesi'ni kentsel dönüşüm konusunda adım atmaya davet eden Yazıcı, “Bu konuda AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bakanlıklar nezdinde de, yerelde de ortak çalışabiliriz. Ancak öncelikle Silivri Belediyesi'nin irade göstermesi gerekiyor.” dedi.

Silivri Belediyesi'nin kentsel dönüşüm konusunda hiçbir somut adım atmamasını eleştiren Yazıcı, belediyenin vaat ettiği projeleri bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.