Silivri Belediyesi Kış Hazırlıklarını Sürdürüyor

Silivri Belediyesi, Gümüşyaka Mahallesi Mithatpaşa Alt Geçidi'nde bulunan ızgaraların temizliğini gerçekleştirerek, yağmur suyu tahliyesinin daha verimli olmasını sağlamak ve alt geçidin kullanımında herhangi bir aksama yaşanmamasını temin etmek için çalışmalarına devam ediyor. Biriken çamur, yaprak ve diğer atıklar temizlenerek ızgaraların işlevselliği artırılıyor.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle Değirmenköy Namık Kemal Caddesi'nde bulunan yağmur suyu hatlarının temizliği tamamlanmış olup, olası su taşkınlarının önüne geçilmesi amacıyla ilçenin gerekli bölgelerinde çalışmalar devam ediyor.

