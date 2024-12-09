Silivri Belediyesi kışa hazırlık çalışmalarına devam ediyor

Silivri Belediyesi, kış mevsimi öncesi hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sahil bölgelerinde bulunan ağaçların sağlıklı bir şekilde kışa hazırlanabilmesi için kapsamlı bakım, budama ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Silivri Belediyesi, kış mevsimi öncesi hazırlık çalışmalarına sahil bölgesinde devam ediyor. Ekipler, ağaçların mevsimsel değişimlere uyum sağlaması ve sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürebilmesi için bakım, budama ve temizlik işlemlerini özenle gerçekleştiriyor. Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kuruyan dalların budanması, zararlı etmenlerin temizlenmesi ve genel bakım çalışmalarıyla sahil bölgesindeki ağaçları yeni sezona hazırlıyor.