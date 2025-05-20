Silivri Belediyesi Kültür Merkezi ve Mahalle Evleri dönem sonu etkinlikleri düzenleniyor!

Silivri Belediyesi, Kültür Merkezi ve Mahalle Evleri’nde yıl boyunca süren eğitimlerin ardından dönem sonu etkinliği düzenlenecek. 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde; müzik dinletileri, dans gösterileri, sergi açılışları ve el emeği ürün stantları ile keyifli anlar yaşanacak.

Etkinlikler, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Önder Yılmaz Sahnesi’nde başlayacak. Kanun ve klarnet dinletileri ile Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri sanatseverlerle buluşacak.

22 Mayıs Perşembe akşamı ise yine Önder Yılmaz Sahnesi’nde saat 20.00’de sirtaki ve halk oyunları gösterilerinin yanı sıra ritim gösterisi ve bağlama dinletileri sahnelenecek.

23 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de modern dans, bale, keman ve gitar performansları izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

24 Mayıs Cumartesi günü etkinlikler çocuklara yönelik gösterilerle devam edecek. Saat 14.00’te jimnastik gösterisi, çocuk korosu ve piyano dinletisi Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleşecek. Saat 17.00’de Sanat Parkı’nda sergi açılışı yapılacak, ardından saat 18.00’de Silivri Sahil Koridoru’nda defile gösterisi düzenlenecek.

Ayrıca 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde saat 11.00’de Kültür Merkezi ve Mahalle Evleri’ne ait satış stantları, Silivri Sahil Koridoru’nda ziyaretçilere açık olacak. Vatandaşlar el emeği ürünleri inceleyip alışveriş yapma fırsatı bulacak.