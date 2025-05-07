Silivri Belediyesi Kurum İçi Eğitimlerini Sürdürüyor

Silivri Belediyesi, kurum içi eğitimler doğrultusunda Mevzuat Takip Otomasyonu Eğitimi gerçekleştirdi. Eğitime, kurum bünyesindeki tüm müdürlüklerden personel katılım sağladı ve eğitim kapsamında, intranet üzerinden erişilebilen Palmiye Yazılım Mevzuat ve İçtihat Programı’nın kapsamlı kullanımı hakkında detaylı bir tanıtım yapıldı.

Katılımcılara, sistem üzerinden kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, mahkeme kararları ve içtihatlara nasıl erişilebileceği; bu belgelerle ilgili arama, filtreleme ve analiz işlemlerinin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca, İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından verilen seminerde, program aracılığıyla danışmanlık hizmetlerine ve mevzuatla ilgili güncel bilgilere nasıl ulaşılabileceği konusunda da detaylı bilgi verildi.