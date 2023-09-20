Silivri belediyesi mahalle evleri kurs kayıtları başladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Sosyal Belediyecilik” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların eğitimi, gelişimi ve sosyal hayatlarını zenginleştirmeye yönelik projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Silivri Belediyesine bağlı Mahalle Evleri'nde 2023-2024 kış dönemi kayıtları başladı. Silivrili kadınlara Mahalle Evleri’nde el becerilerini geliştirmeleri ve el emeği göz nuru ürünler üretebilmeleri için ücretsiz eğitimler verilecek. Katılımcıların sosyal hayatlarına pozitif katkı sunan Mahalle Evleri’nde kursiyerlere; Temel Dikiş, Kırkyama, Tel Kırma, Amigurumi, İğne Oyası, Takı Tasarım, Punch Nakışı, Örgü Çanta Yapımı, Geri Dönüşüm (Şişe, Kavanoz Boyama vs.), Kordon İp ile Çanta ve Ev Dekorasyonu (Makine ile) gibi farklı eğitimler verilecek.

Kurslara katılmak isteyen Silivrililer 06 Ekim 2023 Cuma gününe kadar kayıtlarını yaptırabilecek. Daha detaylı bilgi almak isteyenler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat ederek ya da 0212 444 20 47 (Dahili 1459) numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.