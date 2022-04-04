Encümen ve Komisyon Üyeleri Belli Oldu

Silivri Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis gündeminin ilk 9 maddesinde yer alan 1 Asil Meclis Kâtibi seçimi, Encümen Üyesi seçimi, Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi, İmar Komisyonu seçimi, Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimi, İsim Tespit Komisyonu seçimi, Hukuk Komisyonu seçimi, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi, Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu seçimi yapıldı.

ÜMİT SEÇKİN MECLİS KÂTİBİ SEÇİLDİ

Meclis gündeminin ikinci maddesinde bulunan 1 Asil Meclis Kâtibi seçimi gizli oylama ile yapıldı. Oylama sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Ümit Seçkin yeni meclis kâtibi seçildi. Seçkin, 2024 Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapacak.

YENİ ENCÜMEN ÜYELERİ 1 YIL GÖREV YAPACAK

Meclis gündeminin ikinci maddesinde yer alan ve 1 yıl süreyle görev yapacak olan 3 Encümen Üyesi seçimi gizli oylama usulü ile gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucu MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ömer Tekin ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yasin Gören encümen üyesi seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

Yeni komisyon üyeleri meclis üyelerinin katılımıyla yapılan açık oylamalar ile belirlendi. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna; Erdoğan Gökalp Kalaycı (MHP), Orhan Çalışkan, (AK Parti) Abdullah Salim Çavdar (AK Parti), Doruk Bulut (CHP) ve Lütfü Vardar (CHP) seçildi. İmar Komisyonuna; Şenoğlu Türkyılmaz (MHP), Sami Barlas (AK Parti), Celalettin Yazıcı (AK Parti), Süheyl Kırkıcı (CHP) ve Abdulcabbar Doğan (CHP) seçilirken, Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Erdoğan Gökalp Kalaycı (MHP), Ülkenur Büke (AK Parti), Kenan Değdaş (AK Parti), Elif Yılmazer (CHP) ve Ömer Ercan (CHP) seçildi. İsim Tespit Komisyonuna; Ümit Seçkin (MHP), Mustafa Çolakoğlu (AK Parti), Filiz Güler (AK Parti), Bora Balcıoğlu (CHP) ve Elif Yılmazer (CHP), Hukuk Komisyonuna ise; Sultan Aşkın (MHP), Hacer Yıldırım (AK Parti), Şükriye Akkaya Karakuş (AK Parti), Fevzi Arslan (CHP) ve Gökhan Yonat (CHP) seçildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna; Şenoğlu Türkyılmaz (MHP), Sami Barlas (AK Parti), Kenan Değdaş (AK Parti), Melih Yıldız (CHP), Ersin Taşkın (CHP) seçildi. Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonuna; Gökhan Dirik (MHP), Celalettin Yazıcı (AK Parti), Mustafa Çolakoğlu (AK Parti) Bilal Ermiş (CHP) ve Mehmet Yönet (CHP) seçildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yeni dönemde komisyonlarda görev alan meclis üyelerini tebrik ederek başarılar diledi. Geçmiş dönemde görev alan meclis üyelerine ise emekleri ve çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.