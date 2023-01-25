Silivri Belediyesi mübadele müze evi hizmete açılıyor

1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi döneminde yaşananları anlatmak, göç edenlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla İstanbul Valiliği tarafından desteklenerek Silivri Belediyesi’nin çalışmalarıyla hayata geçirilen Mübadele Müze Evi, 29 Ocak 2023 Pazar günü hizmete açılıyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın katılması bekleniyor.

Mübadele Evi, yerel tarih ve mübadil kültürünü yaşatan bir yapı olarak Silivrililere hizmet verecek. Bodrum katı ile birlikte 3 kat ve toplam 400 metrekare kullanım alanı şeklinde inşa edilen Mübadele Evi, mübadele döneminde yaşanan olayları, kişisel hikâyeleri, o döneme ait eşya ve hatıraları simgeleyen sergilere ev sahipliği yapacak.

