Silivri Belediyesi'nde Kentsel Dönüşüm ve Deprem Hazırlıkları Gündemde

Silivri Belediyesi 2025 Yılı Mart Ayı I. Birleşimi’nde kentsel dönüşüm ve deprem hazırlıkları gündemin önemli maddelerinden biri oldu. CHP Meclis Üyesi Aykut Batur, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, depreme karşı bilinçlenmenin ve gerekli önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

"Depreme Karşı Hazırlıklı Olmalıyız"

Batur, deprem gerçeği karşısında eğitim ve farkındalık çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında, AFAD ve belediyelerin titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Batur, riskli yapıların tespit edilmesi ve güçlendirme projelerinin önemine dikkat çekerek, Silivri Belediyesi’nin şu ana kadar 69 riskli bina tespit dosyasını incelediğini, 20 yapının yıkım sürecinin tamamlandığını ve 39 binada tahliye ve yıkım tebligatlarının gerçekleştirildiğini açıkladı. Ayrıca, İBB’den gelen 710 tebligat kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ekledi.

Duruman Projesi Hız Kazanıyor

Silivri’nin Selimpaşa Duruman bölgesinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında da bilgi veren Batur, 83.961 metrekarelik alanda 127 binayı ve 960 bağımsız bölümü kapsayan proje için teknik hazırlıkların tamamlandığını ve saha çalışmalarının önümüzdeki aylarda başlayacağını duyurdu.

Batur, devletin kentsel dönüşüme yönelik verdiği 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma yardımı gibi desteklerin önemli olduğunu ancak enflasyon göz önünde bulundurulduğunda bu rakamların güncellenmesi gerektiğini belirtti.

"Kentsel Dönüşümde Somut Adımlar Atılmalı"

Meclis toplantısında söz alan diğer üyeler ise, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, Silivri Belediyesi’nin dönüşüm projelerine daha fazla öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Meclis Üyesi Aykut Batur, kentsel dönüşüm sürecinin sadece tebligat ve yıkım kararlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda somut projeler ve yeni konut üretimi ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD Binası 2025’te İhaleye Çıkacak

Silivri’de afet yönetimi ve koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla projelendirilen AFAD binasının 2025 yılında ihaleye çıkacağı da toplantıda gündeme geldi. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından deprem eğitiminin sürekliliğini sağlamak adına 2025 yılı boyunca çeşitli çalıştaylar düzenleneceği belirtildi.

Silivri Belediyesi’nde gerçekleşen meclis toplantısında kentsel dönüşüm, deprem hazırlıkları ve riskli yapıların tespiti konularında detaylı değerlendirmeler yapılırken, ilçedeki dönüşüm projelerinin hızlandırılması için ortak çalışmaların önemine vurgu yapıldı.