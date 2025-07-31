Silivri Belediyesi'nde yazlık sebze hasadı devam ediyor

Silivri Belediyesi, Atalık Sebze Tohumları Projesi kapsamında ürettiği yazlık sebzeleri hem belediye çalışanlarının hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırıyor.

Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde, belediyeye ait 40 dönümlük arazide yetiştirilen yazlık sebzelerin hasadı hız kesmeden devam ediyor. Hasat edilen ürünler, belediye yemekhanesinde personel öğünlerinde kullanılmasının yanı sıra konserve ürünlere dönüştürülüyor ayrıca Silivri Belediyesi Aşevi’nde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan yemeklerde değerlendiriliyor.

"Atalık Sebze Tohumları Projesi" kapsamında elde edildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üretimde kullanılan fideler Silivri Belediyesi’nin "Atalık Sebze Tohumları Projesi" kapsamında elde edilerek toprağa kazandırıldı. Bu sayede yerli tohumların korunması, doğal ve sağlıklı üretimin sürdürülmesi hedefleniyor. Hasat edilen ürünlerin önemli bir kısmı Silivri Belediyesi Aşevi tarafından her gün yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaş için hazırlanan yemeklerde kullanılırken, konserve haline getirilen sebzelerle de yıl boyunca destek sağlanacağı belirtildi.