Silivri Belediyesi'nden açıklama

Silivri Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; bazı sosyal medya hesaplarından yayılmaya çalışılan "Silivri Belediyesi tarafından at yarışı düzenlendiği" şeklindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Silivri Belediye Başkanlığı'nın yazılı açıklaması şu şekilde:

KAMUOYUNUN BİLGİLERİNE

Bugün, bir sosyal medya hesabından “Hani belediyenin parası yoktu” başlığı ile Belediyemizin özel at yarışı düzenlediğine dair tamamen yalan ve iftiraya dayalı bir paylaşımda bulunulmuştur.

Tarım Bakanlığı denetimine tabi olan Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye’deki at yarışlarını organize eden kuruluştur.

TJK düzenlemiş olduğu yarışlara “Gazi Koşusu” benzeri çeşitli isimler vermektedir.

“Silivri Belediyesi Koşusu” ismi de bu bağlamda üç yıl önce bir yarışa isim olarak verilmiş, bu isim verilmesi Silivri’nin tanıtımına katkı sağlayacağı için de belediyemizce de uygun görülmüştür.

Bu isimlendirme ve yarış düzenlemesi için Belediyemiz tarafından hiçbir şekilde herhangi bir harcama ya da ödememe yapılmamaktadır.

Belediyemizi itham ederek algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı haber yapanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yapılacaktır.