Silivri Belediyesi'nden Anneler Günü ve Hıdırellez Şenliği Etkinlikleri

Silivri Belediyesi, 4 Mayıs Pazar günü, vatandaşları Anneler Günü ve Hıdırellez Şenliği’yle bir araya getiriyor. 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 15.30’da Silivri Sahili Zabıta Noktası yanında düzenlenecek “Anneler Günü ve Hıdırellez Şenliği” etkinliği, müzik dolu anlara ve renkli stantlara ev sahipliği yapacak. Etkinlikte, el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar ve eğlenceli müzik programları katılımcılara keyifli saatler yaşatacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun öncülüğünde düzenlenen etkinlik, her yaştan vatandaşa unutulmaz anlar yaşatacak, vatandaşlar Anneler Günü ve Hıdırellez Şenliği coşkusuyla unutulmaz bir gün geçirecek.