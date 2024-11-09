Silivri Belediyesi'nden Ara Tatilde Çocuklara Özel Etkinlikler
Silivri Belediyesi, ara tatilde çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Atölye programları ve online bilet seçenekleriyle çocuklar dolu dolu bir tatil geçirecek.
Silivri Belediyesi, ara tatil döneminde çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenleyerek küçüklerin keyifli zaman geçirmelerini hedefliyor. Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda, çocukların ilgi alanlarına hitap eden çeşitli atölye etkinlikleri ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor.
Etkinliklere katılmak isteyenler, online bilet satın almak için kultursanat.silivri.bel.tr adresini ziyaret edebilirler. Atölye kayıtları ve detaylı bilgi almak için ise Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne 444 20 47 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilir.