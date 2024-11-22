Silivri Belediyesi'nden Asfalt Öncesi Hazırlık Çalışmaları

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki altyapı ve yol düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Silivri Belediyesi'nden Asfalt Öncesi Hazırlık Çalışmaları
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Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki altyapı ve yol düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Semizkumlar Mahallesi Ferman Sokak ve Yeni Mahalle Özgecan Aslan Sokak’ta asfaltlama öncesi hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekiplerin hummalı çalışmalarıyla sokaklar, asfalt serimi için uygun hale getirildi. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması ve bölgede yaşayan vatandaşların daha konforlu bir ulaşıma kavuşması hedefleniyor.

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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun öncülüğünde yürütülen altyapı çalışmaları, ilçenin modern ve düzenli bir yapıya kavuşması için aralıksız sürdürülüyor.