Silivri Belediyesi'nden Çayırdere Ortaokulu'na Destek

Silivri Belediyesi, Çayırdere Ortaokulu’nu ziyaret ederek okulda kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. Çalışmalar kapsamında okulun iç ve dış cephe tamir ve tadilat işleri yapılırken, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda spor yapabilmeleri için basketbol ve futbol sahalarının yenilenmesi hedefleniyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eğitim ve spor alanlarını güzelleştirerek ilçenin geleceği olan çocuklara daha iyi koşullar sunmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Balcıoğlu, “Silivri Belediyesi olarak çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli ve modern alanlarda eğitim alması için elimizden geleni yapacağız. Çayırdere Ortaokulu’nda gerçekleştirdiğimiz bu yeniliklerin tüm ilçemize örnek teşkil etmesini umuyoruz,” dedi.