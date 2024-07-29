Silivri Belediyesi'nden Değirmenköy'e Yeni Kreş Müjdesi!

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçeye kazandırılacak yeni kreş projesinin müjdesini verdi. Yapımına başlanacak bu kreş, 3 derslik, bir yemekhane ve geniş bir teras alanı içerecek. Bu sayede çocukların eğitim ihtiyaçları karşılanacak ve onların güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim alması sağlanacak. Kreşin, hem eğitim hem de sosyal gelişim açısından önemli bir merkez olacağı belirtiliyor.



Başkan Balcıoğlu, projeyle çocukların eğitimine verdikleri önemin altını çizerek, "Silivri'de çocuklarımızın gelişimi için sürekli olarak yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her çocuğumuzun kaliteli eğitim alması için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.



Başkan Balcıoğlu, projede emeği geçenlere teşekkür ederken, ilçede eğitim kalitesinin artırılması ve her çocuğun en iyi şekilde eğitim alabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

