Silivri Belediyesi'nden Doğayla İç İçe Yoga Etkinliği

Belediyenin sosyal ve sportif faaliyetleri kapsamında organize edilen etkinlik, katılımcılara hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sundu. Doğayla baş başa gerçekleştirilen yoga seansı, katılımcılar tarafından yenileyici ve ilham verici bir deneyim olarak değerlendirildi.

Etkinlik boyunca nefes çalışmaları ve meditasyon uygulamalarıyla stres atan kursiyerler, aynı zamanda birbirleriyle bağ kurma fırsatı buldu. Silivri Belediyesi yetkilileri, yoga eğitimlerinin Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri’nde devam ettiğini belirterek, katılmak isteyen vatandaşların 444 20 47 numaralı hattı arayarak detaylı bilgi alabileceklerini ifade etti.