Silivri Belediyesi'nden Eğitim Kurumlarına Afet Bilinci Eğitimi

Silivri Arama Kurtarma (S.A.K.) ekipleri, ilçedeki eğitim kurumlarında öğrencilere afet bilinci kazandırmak için eğitimlerini sürdürüyor.

Silivri Belediyesi’ne bağlı Silivri Arama Kurtarma (S.A.K.) ekipleri, ilçemiz genelindeki eğitim kurumlarında Afet Bilinci eğitimleri vererek öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor.

Eğitimlerde, afetler sırasında doğru davranış ve müdahale yöntemleri öğrencilere aktarılıyor. Özellikle deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlerde can ve mal kaybını en aza indirecek bilgiler sunulan program, öğrencilere güvenli bir geleceğin temellerini atmayı hedefliyor.

Silivri Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Her bireyin bilinçli ve hazırlıklı olması adına çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, ilçemizdeki tüm bireylerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve gerektiğinde doğru adımları atabilmesidir” ifadelerine yer verildi.

Silivri Belediyesi, bu tür eğitim faaliyetleriyle afetlere karşı toplumsal dayanıklılığı artırmayı hedeflerken, eğitimlerin önümüzdeki günlerde de farklı okullarda devam edeceği öğrenildi.