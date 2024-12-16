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- Silivri Belediyesi'nden Eğitim Seferberliği: S.A.K. Ekiplerinden Afet Bilinci Eğitimi
Silivri Belediyesi'nden Eğitim Seferberliği: S.A.K. Ekiplerinden Afet Bilinci Eğitimi
Silivri Belediyesi bünyesindeki Silivri Arama Kurtarma (S.A.K.) ekipleri, afet bilinci ve farkındalık eğitimlerini ilçedeki eğitim kurumlarında aralıksız olarak sürdürüyor. Eğitimlerle hem öğrenciler hem de öğretmenler bilinçleniyor.
Silivri Belediyesi’nin S.A.K. ekipleri tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan farklı okullarda afet bilinci ve farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim verilen okullar arasında şunlar yer aldı:
✅ Borsa Anadolu Turizm Lisesi
✅ Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu
✅ Büyükçavuşlu Ortaokulu
✅ Çağrı Bey Ortaokulu
✅ Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Okulu
✅ Lios Esen İbak Özel Eğitim Okulları
Bunun yanı sıra Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak "AFAD Gönüllü Eğitimi" verildi. Bu eğitimlerle, afet anında yapılması gerekenler, kriz yönetimi ve gönüllülük bilinci hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.
Silivri Belediyesi, S.A.K. ekiplerinin bu tür eğitimlerle toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladığını ve çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.