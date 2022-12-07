Silivri Belediyesi'nden en ÖZEL masa tenisi turnuvası

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın özel isteği doğrultusunda hayata geçirilen ve 126 özel sporcunun katılımı gerçekleşen masa tenisi turnuvası Silivri’nin hafta sonunu renklendirdi.

Silivri Belediyesi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde, 126 özel sporcunun katılımıyla Özel Sporcular Masa Tenisi Turnuvası hafta sonu gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi Spor Koordinatörü Ahmet Uslu yapılan turnuva ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde; “Yalnızca bugün değil, her gün özel bireylerin yanında olan Silivri Belediye Başkanımız Sn. Volkan Yılmaz başta olmak üzere; TÖSSFED Başkanı Sn. Birol Aydın’a, Belediye Başkan Yardımcımız Sn. Emre Kılıç Sarısaltıkoğlu’na, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sn. Murat Kartal’a, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Sn. Eren Ermiş’e, TÖSSFED’in değerli temsilcilerine, özel bireylerin yaşam boyu yanında olmayı kendilerine şiar edinmiş değerli idareci ve öğretmenlere, kıymetli çalışma arkadaşlarıma, bugünün başrol oyuncuları olan özel sporcularımıza ve onların dünü, bugünü, yarını olan ebeveynlerine teşekkürü bir borç bilirim. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız, her geçen gün bu farkındalığı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.