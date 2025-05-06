Silivri Belediyesi'nden Farkındalık Söyleşisi: Aynur Cingöz ile 'Öyleyse Neydi Bu Disleksi?'

Silivri Belediyesi, toplumda farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleşecek olan söyleşide, eğitimci ve uzman Aynur Cingöz, “Öyleyse Neydi Bu Disleksi?” başlığı altında disleksiye dair önemli bilgiler paylaşacak.

Söyleşi kapsamında; disleksi ile ilgili doğru bilinen yanlışlar, disleksiye yaklaşım biçimleri, karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları ile erken tanı ve müdahale yöntemleri ele alınacak. Disleksi konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlayan bu etkinlik, hem ebeveynlere hem de eğitimcilere ışık tutacak.

Silivri Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu anlamlı söyleşiye, disleksiye duyarlılık göstermek isteyen tüm halkımız davetlidir.

