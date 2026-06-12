Silivri Belediyesi'nden Gözaltı Sürecine İlişkin Açıklama

Silivri Belediyesi, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin kamuoyuna yönelik yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, sürecin büyük bir dikkatle takip edildiği belirtilirken, belediye başkanının makamında ve belediye binasında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil ve şeffaf bir yargı sürecine duyulan beklenti vurgulanırken, masumiyet karinesinin önemine dikkat çekildi. Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan yapılacak yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

“Hizmetler Kesintisiz Devam Ediyor”

Silivri Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için tüm birimlerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ekiplerin sahada görevlerinin başında olduğu vurgulanırken, vatandaşların belediye hizmetlerine erişiminde sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Resmi Kanallara Dikkat Çekildi

Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gerekli duyuruların belediyenin resmi kanalları üzerinden düzenli olarak paylaşılacağı bildirildi. Vatandaşlardan yalnızca belediye ve yetkili hukuk temsilcileri tarafından yapılacak resmi açıklamaların dikkate alınması istendi.

Silivri Belediyesi, açıklamanın sonunda “Silivri Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de halkının yanında, görevinin başındadır” ifadelerine yer verdi.