Silivri Belediyesi'nden Hayvan Üreticilerine Saman Desteği

Silivri Belediyesi, hayvan üreticilerine destek amacıyla saman dağıtımı gerçekleştirdi. Fener Mahallesi Muhtarı İsmet Altınkoç, yaptığı açıklamada, üreticiler adına Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Muhtar Altınkoç, "Silivri Belediyesi tarafından hayvan üreticilerimize destek amaçlı saman dağıtımını yaptık. Desteklerinden dolayı Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu ve ekibine üreticilerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un en genç muhtarı olarak bilinen İsmet Altınkoç, genç yaşına rağmen mahallesine yaptığı katkılarla takdir topluyor. Altınkoç, yerel üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise yerel üreticilere yönelik desteklerin devam edeceğini belirterek, "Üreticilerimizin her zaman yanındayız ve ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.