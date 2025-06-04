Silivri Belediyesi'nden Huzurevlerine Bayram Ziyareti

Silivri Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde huzurevlerini ziyaret ederek büyüklerin bayramını kutladı.

Silivri Belediyesi'nden Huzurevlerine Bayram Ziyareti
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Silivri Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki huzurevlerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinlerinin bayramı kutlanırken, onlarla samimi sohbetler edildi.

Bayramın manevi atmosferini birlikte paylaşan belediye ekipleri, huzurevi sakinlerine yalnız olmadıklarını hissettirdi. Ziyaretlerde büyüklerin elleri öpüldü, hatıralar dinlendi ve gönüller alındı.

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Silivri Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı vesilesiyle yapılan bu ziyaretle hem büyüklerin bayram coşkusu paylaşıldı hem de toplumsal dayanışma duygusu pekiştirildi.