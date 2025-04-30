Silivri Belediyesi'nden İlçe Genelinde Düzenli Temizlik Uygulaması

Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda genel temizlik uygulamaları sürdürülürken, çöp konteynerleri özel ekipmanlarla yıkanıp temizlenerek kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiliyor. Ekipler, halk sağlığını korumak ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla temizlik çalışmalarını günün erken saatlerinden itibaren titizlikle sürdürüyor.

Silivri Belediyesi, temizlik hizmetlerini yıl boyunca düzenli şekilde sürdürmeye devam ederek, ilçenin temiz, sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşmasını hedefliyor.