Silivri Belediyesi'nden İlçe Genelinde Yoğun Yol Bakım ve Onarım Mesaisi

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yürüttükleri yol bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Program dahilinde, hem merkez mahallelerde hem de kırsal bölgelerde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla, deforme olan yollar yenileniyor ve zemin iyileştirmeleri yapılıyor.

Yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilen noktalar şu şekilde:

Selimpaşa Mahallesi – 205. Cadde, 254. Cadde, 2142. Sokak

Değirmenköy Mahallesi – İris Sokak, Çoban Yıldızı Caddesi, Isırgan Sokak, Gazipaşa Caddesi, Yemen Sokak, Şair Akif Sokak, Turgut Reis Caddesi

Çanta Balaban Mahallesi – Nazik Sokak

Yeni Mahalle – 7052. Sokak

Sayalar Mahallesi – Tabya Sokak

Mimar Sinan Mahallesi – Kültür Sokak

Gümüşyaka Mahallesi – Sarayburnu Caddesi

Ortaköy Mahallesi – Arslantepe Caddesi

Silivri Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yol konforunu artıracak çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğini belirtti.