Silivri Belediyesi'nden İlçe Genelinde Yoğun Yol Bakım ve Onarım Mesaisi
Silivri Belediyesi ekipleri, ilçenin birçok mahallesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında vatandaşların ulaşım konforu ve güvenliği artırılıyor.
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yürüttükleri yol bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Program dahilinde, hem merkez mahallelerde hem de kırsal bölgelerde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla, deforme olan yollar yenileniyor ve zemin iyileştirmeleri yapılıyor.
Yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilen noktalar şu şekilde:
Selimpaşa Mahallesi – 205. Cadde, 254. Cadde, 2142. Sokak
Değirmenköy Mahallesi – İris Sokak, Çoban Yıldızı Caddesi, Isırgan Sokak, Gazipaşa Caddesi, Yemen Sokak, Şair Akif Sokak, Turgut Reis Caddesi
Çanta Balaban Mahallesi – Nazik Sokak
Yeni Mahalle – 7052. Sokak
Sayalar Mahallesi – Tabya Sokak
Mimar Sinan Mahallesi – Kültür Sokak
Gümüşyaka Mahallesi – Sarayburnu Caddesi
Ortaköy Mahallesi – Arslantepe Caddesi
Silivri Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yol konforunu artıracak çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğini belirtti.