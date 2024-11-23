Silivri Belediyesi'nden kaçak yapıya karşı kararlılık

Silivri Belediyesi, Çayırdere Mahallesi’nde maliye ve tarım arazileri üzerine inşa edilen kaçak yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yıkım çalışmaları, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın aldığı güvenlik tedbirleri eşliğinde yapıldı.

“KAÇAK YAPIYA GEÇİT YOK”

Belediye yetkilileri, kamuya ait alanların korunması ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesi için bu tür müdahalelerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Silivri Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı sıfır tolerans politikasıyla hareket ederek, kent düzenini ve çevreyi koruma hedefinde olduklarını bir kez daha ortaya koydu.

Çalışmalar sırasında güvenlik önlemlerinin hassasiyetle alındığını belirten yetkililer, vatandaşlara da yasal mevzuatlara uygun hareket etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

TARIM VE MALİYE HAZİNESİNE AİT ALANLARDA KAÇAK YAPIYLA MÜCADELE NEDEN ÖNEMLİ?

Tarım ve maliye hazinesine ait araziler, ülkenin doğal kaynaklarının korunması, sürdürülebilir tarım uygulamalarının devam ettirilmesi ve kamu yararına projelerin hayata geçirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Kaçak yapılaşma, bu alanların tarımsal üretim dışına çıkmasına, doğal dengelerin bozulmasına ve kamu kaynaklarının verimsiz şekilde kullanılmasına yol açar. Aynı zamanda, plansız yapılaşma şehirleşme düzenini bozarak hem çevreye zarar verir hem de gelecekte karşılaşılacak alt yapı ve şehircilik sorunlarının temelini oluşturur. Bu nedenle, bu tür alanların korunması ve kaçak yapılaşmayla mücadele, toplumun ortak çıkarlarının ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması için hayati bir öneme sahiptir.