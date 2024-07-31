Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı
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Balcıoğlu, can dostlarımızın yaşam haklarını savunmaya devam ettiklerini ve onları en iyi şartlarda ağırladıklarını ifade etti. Mevcut merkezin kapasitesini artırmak amacıyla daha kapsamlı ve modern bir tesis için çalışmalara başlandığını belirten Balcıoğlu, bu sayede daha fazla hayvanın rehabilite edileceğini vurguladı.

Merkezde aşılamaların ve kısırlaştırma işlemlerinin titizlikle gerçekleştirildiğini söyleyen Balcıoğlu, tüm hemşehrilerini can dostlarımıza yuva açarak, hayatlarında fark yaratmaya davet etti. Silivri Belediyesi'nin hayvan dostu projeleriyle öne çıktığını belirten Balcıoğlu, yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte sokak hayvanlarına daha iyi koşullarda hizmet sunulacağını dile getirdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı
Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı
Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı
Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı
Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı
Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı
Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı
Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı
Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı
Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı