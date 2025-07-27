Silivri Belediyesi'nden LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs fırsatı

Silivri Belediyesi 2025-2026 eğitim öğretim döneminde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs hizmeti sunuyor. Silivri Belediyesi Eğitim Akademisi bünyesinde açılacak olan kurslar, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile 2025 mezun gruplarını kapsayacak.

Silivri Belediyesi, eğitime erişimde fırsat eşitliğini desteklemek ve gençlerin sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları düzenliyor. Silivri Belediyesi Eğitim Akademisi bünyesinde açılacak kurslardan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile 2025 yılı mezunları faydalanabilecek.

Kurslara başvurmak isteyen öğrenciler, 25 Temmuz - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurular, Silivri Belediyesi’nin kultursanat.silivri.bel.tr internet adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Kesin Kayıt İçin Hazırbulunuşluk Sınavı Şartı

Eğitim programına katılım sağlamak isteyen öğrencilerin, 11 - 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak Hazırbulunuşluk Sınavı’na girmeleri zorunlu olacak. Sınav sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Ücretsiz olarak sunulacak kurslar, Yeni Mahalle Varnalı Caddesi No: 23 Kat: 1 Silivri/İstanbul adresinde bulunan Silivri Eğitim Akademisi’nde yürütülecek. Eğitimler 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla başlayacak. Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 20 47 numaralı çağrı merkezini (dahili 1596) veya 0533 021 51 65 numaralı hattı arayarak destek alabilecek.