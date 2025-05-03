Silivri Belediyesi'nden Mimarsinan Mahallesi'nde Yeni Park Projesi

Silivri Belediyesi vatandaşların rahat bir nefes alacağı ve sosyalleşebileceği alanları çoğaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Mimarsinan Mahallesi 7082. Sokak ile Kadir Baran Caddesi kesişiminde yeni bir park projesi başlatıldı. Toplam 5 bin 978 metrekarelik alana sahip parkta; çocuk oyun alanı, sokak oyunları alanı, kafe ve oturma alanı, çok amaçlı spor sahası, saha yanı amfi alanı, spor aletleri alanı, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları yer alacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Mimarsinan Mahallesi’nde başlattığımız yeni park çalışmamız, Silivri’mizin sosyal yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Ailelerimizin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ve dinlenebileceği modern alanlar oluşturmak için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.