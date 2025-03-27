Silivri Belediyesi'nden Ortaköy ve Yolçatı'da Ramazan İftarı

Silivri Belediyesi Ortaköy ve Yolçatı’da iftar programı düzenledi. Ortaköy Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasında, mahalle halkı Ramazan’ın birlik ve bereketini paylaşmak üzere bir araya geldi. Programda konuşan Silivri Belediye Meclis Üyesi Ebru Akgün Pekel, Ramazan ayının kardeşlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu güzel akşamda sizlerle aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu, programının yoğunluğundan dolayı aramızda olamadı ancak gönlü bizlerle birlikte. Sizlere gönül dolusu sevgi ve selamlarını iletiyorum.”

Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman ise bu tür organizasyonların öneminden söz ederek, “Mahallemizde bu anlamlı birlikteliği sağladıkları için Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu’na teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar mahalle kültürünü yaşatıyor ve bizleri bir araya getiriyor. Katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Yolçatı’da Gönül Sofrası Kuruldu

Günün bir diğer iftar programı Yolçatı Mahallesi’nde düzenlendi. Mahalle halkı, kurulan iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaştı. Silivri Belediye Meclis Üyesi Ebru Onur, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Sizlerle aynı sofrada buluşmak bizim için büyük bir onur. Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’nun sizlere sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. Başkanımız, program yoğunluğu sebebiyle bu akşam aramızda olamadı ancak kalbi bizlerle.”

Yolçatı Mahalle Muhtarı Samet Aktaş da mahalle halkı adına teşekkür ederek, “Bu güzel iftar organizasyonu için, başta Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ramazan’ın ruhunu yaşatan bu buluşmalar mahallemize büyük değer katıyor” diye konuştu.

