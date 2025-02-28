Silivri Belediyesi'nden Ramazan Boyunca Gönül Sofraları

Silivri Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün 2.000 kişinin iftar yapabileceği Ramazan çadırıyla birlikte belde ve köylerde de gönül sofraları kurmaya devam edecek. Belediye aşevinden günlük 1.500 vatandaşa yemek imkânı sunulurken, ihtiyaç sahiplerine de yardımlar ulaştırılacak.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da kimseyi yalnız bırakmayacaklarını belirterek, darda ve zorda kalan her hemşehrimize el uzatmaya devam edeceğiz” dedi.